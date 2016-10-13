Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık B.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu sanıklar M.G., S.M.P., M.B. ve tutuksuz sanık O.A. ile avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık M.B., mahkemede sorgu ve savunmasında, "Ben içiciyim ve kimseye satmadım. Satıcılık suçundan huzurunuzda olmak çok ağrıma gidiyor, utanıyorum. Vicdanınıza sığınıyorum" dedi.

Tutuklu kadın sanık S.M.P. ise sevgilisi olan M.G.'nin evine uyuşturucu içmeye gittiğini, kimseye uyuşturucu satmadığını söylerken, sanık M.G. de "Ben tescilli içiciyim. Satıcılık yapmadım. Vicdanen rahatım" dedi. Sanık B.K., davanın başından beri doğruları söylediğini ve suçsuz olduğunu söylerken, sanık O.A. ise beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar M.G. ile S.M.P.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde suçu işlediklerine kanaat getirerek, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, 3 bin TL adli para cezası, sanıklar M.B. ve O.A.'ya aynı suçtan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 41 yıl 8 ay hapis, 10 bin TL adli para cezası verdi.

OLAY

21 Nisan 2016'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, merkez Kocasinan Yıldızevler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Polislerin otomobilde ve şüphelilerin Talas'taki bekar evlerinde yaptıkları aramada, peluş oyuncak tavşanın içine gizlenmiş 49 gram metamfetamin, 3.50 gram esrar ile ruhsatsız 2 tabanca, 2 sarjör, 6 tabanca mermisi, 2 pompalı tüfek, 20 av fişeği ele geçirildi.

Şeref Kahraman