Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda takip ettikleri İ.A.'nın (29) iki kişiye bonzai sattığını tespit etti. Bonzai satın alan iki kişiden birer paket bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. gözaltına alındı. İ.A.'nın evinde yapılan aramada sobaya atılı pet şişe içinde 20 gram bonzai ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak bir kişinin evinde yapılan aramada ise 25 gram daha bonzai bulundu. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

