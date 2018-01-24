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Uyuşturucu ticareti suçundan yakalandılar serbest bırakıldılar

Bodrum’da polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri serbest bırakılırken diğeri ise denetimli serbest kaldı.

Uyuşturucu ticareti suçundan yakalandılar serbest bırakıldılar

24 Ocak 2018 20:57

Alınan bilgiye göre Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, araçla Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bahse konu aracı Yalıkavak-Gündoğan Kavşağı’nda durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 ayrı poşette bir miktar esrar ele geçirilirken araçtaki Y.B ve H.Y.B isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.B isimli şahıs denetimli serbest bırakılırken H.Y.B ise serbest bırakıldı. 

Eren Ayhan
 

 

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