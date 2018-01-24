Uyuşturucu ticareti suçundan yakalandılar serbest bırakıldılar

Alınan bilgiye göre Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, araçla Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede çalışmalarını sıklaştıran ekipler, bahse konu aracı Yalıkavak-Gündoğan Kavşağı’nda durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 ayrı poşette bir miktar esrar ele geçirilirken araçtaki Y.B ve H.Y.B isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.B isimli şahıs denetimli serbest bırakılırken H.Y.B ise serbest bırakıldı.

Eren Ayhan

