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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı!!

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı!!
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı!!

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevreyolu Trafik Eğitim Parkına operasyon düzenledi. Park içerisinde yakalanan A.K.T. ve H.İ.Y. ile olaya karıştığı ifade edilen O.K. Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Şahısların üzerinde 11 paket halinde toplam ağırlığı 28 gram gelen Bonzai maddesi ele geçirildi.

Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından A.K.T. ve H.İ.Y. tutuklanırken, O.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş
 

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