Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandılar

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir eve dün Bözüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda U.Ç. (42), O.T. (20) ve U.G. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ikamette yapılan aramalarda 1 kilo skunk ile 100 gram metamfetamin maddesi, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.T. ve U.G. Tutuklanarak Bilecik M tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmet Cep

