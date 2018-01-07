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Uyuşturucu ticaretinden aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunup cezaevi firarisi olduğu öğrenilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden aranan cezaevi firarisi tutuklandı

07 Ocak 2018 17:10

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 6 kullanıcıya bonzai satışı yaptıkları ileri sürülen 2 kişinin kaldığı eve baskın düzenledi. Baskında evde yapılan aramada 148 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. ve S.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Olayla ilgili firarda olan S.Ö., dün kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve bonzai ele geçirilen S.Ö. hakkında, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu suçundan soruşturma başlatıldı. S.Ö.'nün uyuşturucu ticareti suçundan da hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firari olarak arandığı tespit edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ö., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: Samsun, uyuşturucu

 

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