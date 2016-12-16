Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.Y.'yi(25) takibe aldı. Bir kişiye bir paket esrar sattığı tespit edilen C.Y. gözaltına alındı. C.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ve 4 adet extacy uyuşturucu hap, otomobilinde yapılan aramada ise 58 gram esrar ele geçti. Evinde yapılan aramada ise 2 paket içimlik esrar, bir paket dişi Hint keneviri bitkisi tohumu, 34 adet tabanca mermisi ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan C.Y., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

SAMSUN