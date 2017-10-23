Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı! | Samsun haberleri

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Kurtuluş Parkı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi parkta esrar içerken yakaladı. Yapılan araştırma sonucu söz konusu şahıslara esrarı O.Ç.'nin (57) temin ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan O.Ç.'nin Canik ilçesindeki evinde yapılan aramada 2 paket halinde yaklaşık 60 gram esrar maddesi ele geçildi. Polisteki sorgusu tamamlanan O.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

