Uyuşturucu ticaretinden yakalandı, 'türbe' dediği yerden silah çıktı

Edinilen bilgiye göre, İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Konak ilçesinde bir adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda G.Ö. (56) isimli kadın yakalanırken, ikamette yapılan aramada 80 adet ecstasy hap, 60 gram meşe olarak tabir edilen satışa hazır bonzai, bir adet hassas terazi, bahçede yeşil renkli taş yapı içerisinde bir adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 30 adet 9 mm fişek ile iki adet şarjör ele geçirildi. G.Ö., ruhsatsız tabancanın ve mermilerin görevliler tarafından bulunmasını engellemek için bahçe içerisinde bulunan yeşil renkli taş yapının türbe olduğunu ve üzerinin açılmasının günah olduğunu beyan ederek suç delillerini gizlemeye çalıştı. G.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonlarının tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla artarak devam ettiğini bildirdi.