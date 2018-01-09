Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis

Kayseri’de polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda R.K(20), G.Ç(21), A.G(27), Y.Y(21), S.K(22), O.K(30), A.K(31), Ç.G(22), K.A(35), T.A(29) ve E.K (28) isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst, araç ve ev aramalarında 1 parça esrar, 6 parça bonzai ve 3 parça metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemekte kullanılan 1 adet rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. Şüphelilerden R.K. ve G.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar R.K.(20) ve G.Ç.(21) ile avukatları hazır bulundu.

Sanık R.K. üzerine suç atıldığını belirterek, “Ben uyuşturucu ticareti yapmadım. Suç benim üzerime atılıyor. Diyeceğim bir şey yok” derken, sanık G.Ç. de suçsuz olduğunu ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık R.K.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 3 bin TL adli para cezası kararı verirken, sanık G.Ç.’ye ise delil yetersizliğinden beraat verdi.

Şeref Kahraman

