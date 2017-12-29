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Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası

Antalya’nın Alanya ilçedeki ormanlık arazide 639 kök hint keneviri ve 247 kilo esrar yetiştirdiği iddia edilen şüpheli, tutuklu olarak yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası

29 Aralık 2017 13:16

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Temmuz ayında ilçenin Güzelbağ bölgesi Güydere Mevkiinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ormanlık arazide bulunan tarlada ekili vaziyette 639 kök hint kenevirini ve 247 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili faillerin peşine düşen jandarma yaklaşık 3 aylık takibin ardından şüphelilerin 51 yaşındaki Kurtuluş K. ile eşi Özbekistan uyruklu 30 yaşındaki Shakhnoza K. olduğunu tespit etti. Ekipler, geçen Ekim ayında Kurtuluş K. ve eşi Shakhnoza K. Manavgat Kızılot Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına aldı.

15 yıl hapis ve 25 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbek eş Shakhnoza K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, suçunu itiraf eden Kurtuluş K. ise tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Tutuklu Kurtuluş K., yargılandığı davada dün hakim karşısına çıktı.

Alanya Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kurtuluş K. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis ve 25 Bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Erdal Anak

Etiketler: antalya, uyuşturucu ticareti

 

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