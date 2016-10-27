Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.A.(22) ile G.K.'yi (30) takibe aldı. Söz konusu şahısların 3 kişiye bonzai sattıkları tespit edildi. Olayla ilgili K.A. ve G.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiden toplam 5 paket bonzai ele geçti. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan K.A. ve G.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler.

Muammer Ay

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