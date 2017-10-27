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Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama!

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama!

27 Ekim 2017 23:37

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün önce Samsun merkez, Bafra ilçesi ile Amasya'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Operasyon kapsamında S.D., A.D., E.K. ve Y.T. Samsun merkez ve Bafra ilçesinde, T.A. ise Amasya'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanmaları tamamlanan 5 kişi bu sabah Bafra Adliyesine sevk edildiler. Gün boyu savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D., A.D., E.K., Y.T. ve T.A., bu akşam geç saatlerde mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaeavi'ne gönderildiler. 

Muhammer Ay
 

 

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