Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında evinde ve evinin alt kısmında 33 gram bonzai ile yakalanan E.C.Ç.(20), 18 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan E.C.Ç.'nin yargılanması sona erdi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında E.C.Ç., evinde ele geçen uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, evin alt kısmında yakalanan uyuşturucunun ise kendisiyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti E.C.Ç.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Muammer Ay

