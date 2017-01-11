Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bonzai adlı uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki H.G.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında H.G. hakkındaki suçlamaları kabul edip pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti H.G.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından uyuşturucunun bonzai olması ve okulun yanında satması üzerine cezasını 15 yıla çıkardı. Olay tarihinde 16 yaşında olması ve suçunu itiraf etmesini de göz önünde bulundurarak 15 yıl hapis cezasını 8 yıl 4 aya indirdi.

Muammer Ay

SAMSUN