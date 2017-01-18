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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 5,10 gram esrar, 26,55 gram metamfetamin ve hassas terazi ile yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklu yargılanan 1'i kadın 3 sanık hakkında karar çıktı. 1 sanığa 8 yıl 4 ay hapis, bin TL adli para cezası verilirken, 2 sanık ise beraat etti.

Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

18 Ocak 2017 13:10

16 Kasım 2016'da Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında durdurdukları Gaziantep plakalı araçta ve üzerlerinde yaptıkları aramada, toplam 5.10 gram esrar, 26.55 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Araçta bulunan B.A., N.K. ve F.A. gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar B.A. (36), F.A. (34) ve 4 çocuk annesi tutuklu kadın sanık N.K. (37) ile avukatlar hazır bulundu. Sanık B.A., aracı kendisinin kullandığını belirterek, "Sanık N.K. benim 8 yıldır çıktığım sevdiğim kızın teyzesidir. Sürekli telefonla konuşuruz, Gaziantep'e davet ettim. Geldi, gezdik, sohbet ettik. Ben kendisini Kayseri'ye bırakacağımı söyledim. Yanımızda da F.A. geldi. Üzerimde çıkan uyuşturucular bana aittir, diğerlerini bilmiyorum" dedi. Sanık F.A. ise, "Beni B.A. aradı, teyzesini Kayseri'ye götüreceğini, dönüşte uykusu gelmemesi için yanında gelmemi istedi. Ben de tamam dedim. Bu kadını hiç tanımam. 3 çocuğum var, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki araçtaki uyuşturuculardan haberim yoktu. Yolda B.A. sigara paketinden çıkarıp, üçümüze verdi, birlikte içtik, diğer uyuşturuculardan haberim yoktu" diye konuştu.

Kadın sanık N.K. de mahkemede "Ben 2 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Mahkemem olduğu için Osmaniye'ye gittim. Dönüşte de B.A. ısrar ediyor diye, Gaziantep'e geldim. B.A. bir fırına götürdü, orada hassas teraziyi gördüm, daha sonra da arabaya binip, Kayseri'ye gelirken, durdurulduk. 4 çocuğum var, bakıma muhtaçlar" diyerek ağladı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık B.A.'nın 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu işlediği kanaatine vararak, B.A.'ya 8 yıl 4 ay hapis, bin TL adli para cezası verirken, tutuklu sanıklar F.A. ve N.K.'nin uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. 

Şeref Kahraman
 

Etiketler: uyuşturucu


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