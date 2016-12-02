

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda S.A.'nın (31) 1 kişiye 2 paket bonzai sattığını tespit etti. Gözaltına alınan S.A.'nın evinde de uyuşturucu paketleri bulundu.

Bir hafta önce de 1 paket esrarla yakalandığı ve serbest kaldığı öğrenilen S.A., polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

