Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda yaptıkları takipte N.A.'nın (32) bir kişiye 40 gram esrar sattığını tespit etti. Unkapanı Mahallesi'nde otomobilin içinde yakalanan N.A.'nın üzerinde yapılan aramada 0.70 gram esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili N.A. gözaltına alındı. N.A.'nın evinde yapılan aramada 4 ayrı paket içinde toplam 165.85 gram esrar maddesi ele geçti.

Polisteki sorgusu tamamlanan N.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

