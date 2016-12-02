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Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da bir kişiye 2 paket bonzai sattığı iddia edilen genç, mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

02 Aralık 2016 18:03

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda S.A.'nın (31) 1 kişiye 2 paket bonzai sattığını tespit etti. Gözaltına alınan S.A.'nın evinde de uyuşturucu paketleri bulundu.
Bir hafta önce de 1 paket esrarla yakalandığı ve serbest kaldığı öğrenilen S.A., polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, uyuşturucu ticareti


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