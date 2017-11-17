Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada 2 kişiden 1 paket bonzai ele geçirdi. İçinde E.K.(29) ve S.B.'nin (32) bulunduğu söz konusu aracın arkasından gelen otomobilden dışarı 11,50 gram bonzai, 1,2 gram esrar, ve 2,85 gram bonzai bulunan 3 ayrı paket atıldı. Öndeki araçtakilere arkadan gelen ve içindeki uyuşturucuların dışarı atıldığı otomobildekilerin satıldığı tespit edildi. Olayla ilgili E.K. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlana 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.B. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.