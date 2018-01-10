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Uyuşturucu ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve sahte para ele geçirildi.

Uyuşturucu ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

10 Ocak 2018 18:26

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi’nde Samet E.’nin, kardeşi Salih E.’ye ait olan ve zaman zaman kendisinin de kaldığı evin çatı katındaki odunluğunda yapılan aramada; 164 adet extacy hap, 1700 TL sahte olduğu değerlendirilen para, 50 adet 9 mm çapında fişek, 6 adet toplu tabanca fişeği, 10 adet 6,35 mm çapında fişek, 1 adet kurusıkı mp5 tarzı tabanca ele geçirildi. 

Buna ek olarak devam eden çalışmalar neticesinde, Samet E.’nin üzerinde 2 adet ruhsatsız yapma tabanca, tabancaların birinde şarjörde 7 adet, diğerinde 9 adet fişek, Sarıcalı Mahallesi'nde eşiyle kaldığı ikametinde yapılan aramada evinin yatak odasındaki banyonun üst havalandırma boşluğunda Sıgsauer marka tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, şarjörlerin birinde 15, diğerinde 7 adet fişek, ayrıca evindeki tabancanın yanında 5 bin TL para bulundu.
Toplamda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçerken, olayla ilgili Samet E. ve kardeşi Salih E. gözaltına alındı.  

Etiketler: Samsun, uyuşturucu

 

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