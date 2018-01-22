Uyuşturucu yakıt deposunun kapağından çıktı

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Fethiye karayolu Çırpı mevkisinde yol kontrolü yapan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Fethiye’ye doğru seyreden bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği Hera ile arama yapan ekipler, otomobilde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Yapılan aramada otomobilin yakıt deposunun kapağını altına yerleştirilmiş 120 uyuşturucu hap ile 3 gram esrar bulundu.

Ekipler tarafından gözaltına alınan C.A (34) ve B.K (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Murat Yalçın

