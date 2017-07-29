Uyuşturucu zanlıları tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği Ekipleri’nce İzmir - Milas karayolu üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan 34 KK 3895 plakalı otomobilden uyuşturucu madde arama köpeği Oscar’ın da katılımıyla aracın torpido bölümünün arkasına gizlenmiş ruhsatsız silah, ön sis farları bölümüne gizlenmiş 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle araçta bulunan D.Y. ve S.C. gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık piyasa değeri 50 bin TL olan ve Mardin’den Bodrum’a götürdükleri tespit edilen uyuşturucu madde ile yakalanan D.Y. ve S.C. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Çağrı Purma

