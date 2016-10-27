Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.A. (22) ile G.K.'yi (30) takibe aldı. Söz konusu şahısların 3 kişiye bonzai sattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan K.A. ve G.K. ile uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişi ile birlikte toplam 5 paket bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan K.A. ve G.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.