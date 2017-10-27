Uyuşturucudan gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, A.K.(20),F.S.(30) ve A.B.(23) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların üst ve ev aramalarında 50.04 gram metamfetamin, 0.30 gram esrar ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ayrıca Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 zanlı haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

