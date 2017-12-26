Uyuşturucudan nasıl kurtulunur?Uyuşturucu bağımlılığın belirtileri neler?

Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mersin’in Tarsus ilçesinde Ülkü Ocakları’nın düzenlediği seminere konuşmacı olarak katıldı. Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Dağlıkan konuşmasında, okullardaki tehlikeye dikkat çekerek, “Madde bağımlısı olan 14-18 yaş arasındaki çocukların çok büyük bölümü, bu tuzağa okul çevresinde düşüyor. Uyuşturucu çeteleri, çocukları bağımlı yapana kadar uyuşturucuyu parasız veriyor” dedi.

"Çeteler sabırla çalışıyor"

Tarsus 75. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, uyuşturucuyla mücadelede polisiye tedbirlerle eş zamanlı olarak ‘kişiyi bağımlılığa sürükleyen’ faktörlerle de savaşılması gerektiğini vurgulayan Sibel Dağlıkan, bu çerçevede ‘okul’ kavramına dikkat çekti. Dağlıkan, uyuşturucu satıcılarının doğrudan kendilerinin ya da aracı olarak kullandıkları öğrenciler üzerinden okullarda çocuklara ulaştığını belirtti. Dağlıkan, çetelerin çocukları tuzağa düşürmek için sabırla çalıştıklarını kaydetti.

"Çocukları suça sürüklüyorlar"

Uyuşturucu satıcılarının, özellikle parçalanmış ailelerden gelen ya da stres düzeyi yüksek ortaokul ve lise öğrencilerine yöneldiğini anlatan Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan, “Önce ‘Bende sana iyi gelecek bir şey var’ diyerek, ücret almadan uyuşturucu madde veriyorlar. Çocuk bağımlı olana kadar bunu yapıyorlar. Bağımlılık başlayınca para istiyorlar. Çocuğun parası yoksa, suça sürüklüyorlar. Çocuk ya para bulabilmek için hırsızlık ve gasp gibi suçlar işliyor ya da çetenin yönlendirmesiyle suç işliyor. Kız çocuklarında fuhuşa sürükleme olaylarına da rastlanıyor” diye konuştu.

"Fark ettirmeden izleyin"

Dağlıkan, ailelerin okuldaki tehlikeye karşı duyarlı olması gerektiğini de söyledi. Öncelikle ailelerin çocuklarını önemsemesi gerektiğini vurgulayan Sibel Dağlıkan ardından şöyle devam etti:

“Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarınızı, onların fark etmeyeceği şekilde takip edin. Kimlerle arkadaş olduklarını, boş zamanlarında ne yaptıklarını izleyin. Cüzdanını takip edin. Çünkü birçok bağımlı çocuk, uyuşturucu alabilmek için anne-babasının cüzdanından para çalar. Çocuğun psikolojik ve fiziksel durumunu izleyin. Şüpheli bir durum gördüğünüzde bir psikologla görüşün.”

Bağımlılık belirtileri

Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan uyuşturucu kullanan kişilerdeki psikolojik ve fiziksel belirtileri şöyle sıraladı:

“Bitkinlik, dalgınlık, uyuklama, uyku bozukluğu, konuşma güçlüğü, burun akıntısı, terleme, titreme, dengesizlik, gözde kanlanma, göz bebeğinde daralma, yüzde kızarma ya da solukluk, kabızlık, ishal, mide-bağırsak yakınmaları, yürüme bozukluğu, solunum güçlüğü, ağrılar.”

NASIL KURTULUNUR?

Her şeyden önce şurası bilinmelidir ki; bağımlılık tedavisinde kişinin maddeden uzaklaşmayı ciddi ve samimi bir şekilde istemesi çok önemlidir. Uyuşturucunun bırakılması ile birlikte, beynin yapılanmasının yeniden düzene girmesi bir seneden önce olamaz. Bu nedenle uyuşturucu bırakıldıktan sonraki bir sene oldukça kritiktir.

Kokainde ise yapılan bilimsel araştırmalarda, sağ prefrontal bölgeye olan yüksek frekanslı manyetik uyarıların, kokain bağımlılığını tedavi etme konusunda çok önemli bir yöntem olduğu görülmüştür. Dolayısıyla kokain bağımlılığı tedavisinde öncelik sağ prefrontal bölgede olmalı, sonuç alınamadığında, sol taraftan da tedavi denemesi yapılmalıdır. Alkol bağımlılığında ise uygulama yeri, sol prefrontal korteks ve sol göz bölgesinin üzerindeki alın bölgesi olmalıdır. TMS ile alkole duyulan ihtiyaç azalmakta ve kişinin alkolden uzak durma direnci yükselmektedir.

M. Brall ve meslektaşları tarafından 2014 yılında yapılan geniş taramalı analiz sonucunda, TMS seanslarının sigara, alkol bağımlılığının yanı sıra esrar, kokain, metamfetamine, bonzai ve eroin gibi uyuşturucu madde bağımlılıklarında da ciddi bir tedavi yöntemi olduğunu bildirmişlerdir.



