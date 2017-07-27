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Uyuşturucudan tutuklanan muhtar azasının eşi 4 kilo esrar ile yakalandı

Konya'da geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri tarafından düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' yürüyüşüne katıldıktan sonra uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanan mahalle muhtarının azası Gökhan K.'nın eşi Dursun Nur K., bebek arabasına sakladığı 4 kilo esrarın bulunması sonrası gözaltına alındı.

Uyuşturucudan tutuklanan muhtar azasının eşi 4 kilo esrar ile yakalandı

27 Temmuz 2017 10:00

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri tarafından düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' yürüyüşünden 10 gün sonra mahalle muhtarı 1. azası Gökhan K. uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanmıştı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri 540 gram yakılmış halde uyuşturucu madde ile yakalanan Gökhan K.'nın eşini de fiziki takibe aldı. Ekipler, Dursun Nur K.'yı akşam saatlerinde yolda durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada Dursun Nur K.'nın yanındaki bebek arabasına gizlenmiş halde 4 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Dursun Nur K.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.
(İY-FM-HA-Y) 

İbrahim Yetkin


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