Uyuşturucudan tutuklanan muhtar azasının eşi 4 kilo esrar ile yakalandı

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri tarafından düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' yürüyüşünden 10 gün sonra mahalle muhtarı 1. azası Gökhan K. uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanmıştı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri 540 gram yakılmış halde uyuşturucu madde ile yakalanan Gökhan K.'nın eşini de fiziki takibe aldı. Ekipler, Dursun Nur K.'yı akşam saatlerinde yolda durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada Dursun Nur K.'nın yanındaki bebek arabasına gizlenmiş halde 4 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Dursun Nur K.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

(İY-FM-HA-Y)

İbrahim Yetkin