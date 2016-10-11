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Uyuşturucudan yakalanan adam suçu oğlunun üzerine attı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü halde 110 adet extacy hap ile 600 gram bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A. uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancanın 17 yaşındaki oğlu F.A.’ya ait olduğunu iddia etti.

Uyuşturucudan yakalanan adam suçu oğlunun üzerine attı

11 Ekim 2016 11:36

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde O.A. (40) isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan polis, şahsın Çiftehavuzlar Mahallesi'nde ikamet eden kayınvalidesinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda O.A.’nın bahçeye gömdüğü 110 adet extacy hap ile 600 gram bonzai maddesi ve ruhsatsız 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A. uyuşturucu maddelerin 17 yaşındaki oğlu F.A.’ya ait olduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmedi. O.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Abdullah Çibir – Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, uyuşturucu


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