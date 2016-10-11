Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde O.A. (40) isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan polis, şahsın Çiftehavuzlar Mahallesi'nde ikamet eden kayınvalidesinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda O.A.’nın bahçeye gömdüğü 110 adet extacy hap ile 600 gram bonzai maddesi ve ruhsatsız 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A. uyuşturucu maddelerin 17 yaşındaki oğlu F.A.’ya ait olduğunu iddia ederek suçlamaları kabul etmedi. O.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Abdullah Çibir – Yusuf Ali Arslan