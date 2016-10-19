Olay, Şubat ayında Toklu Tepe mevkisinde meydana geldi. Adli Tıp raporuyla uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle öldüğü belirlenen 17 yaşındaki Okan Y.’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, uyuşturucu satarak ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.C., tutuklanmıştı. H.C. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasına katılarak söz alan ölen Okan Y.'nin babası Hüseyin Y., "Bizim çocuğumuz öldü. Başka çocuklar yanmasın. Bu uyuşturucu maddeyi satan kişiler belli. Bu kişilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Duruşmaya, Kastamonu Cezaevi'nden video konferans ile katılan H.C. ise olayda bir suçunun olmadığını ileri sürerek, beraatını istedi. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, davada yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle H.C.’nin tahliye edilerek, beraatına karar verdi. Duruşma sonrası Okan Y.’nin annesi ve babası, sinir krizleri geçirdi.

Vedat Yunus İkizoğlu