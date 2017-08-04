Uyuşturucunun yaygın olduğu mahallelere polis baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin zehir tacirlerine karşı başlattığı amansız savaş son hızıyla sürüyor. "Narko-sokak" uygulamasında Yıldırım'ın Demetevler, Beyazıt, Meydancık ve Hacivat mahallelerinde denetimler yapıldı. Narkotik köpeği Alfa, 50 ekip, 160 personel ve motorize narko-timlerin katıldığı uygulamada 541 şahıs ve 127 aracın sorgusu ile araması yapıldı. Yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu bulunan şahıslar gözaltına alınırken, 3 araç trafikten men edildi. Gece 21.00 ila 03.00 sıralarında yapılan uygulamada çok sayıda eğlence mekanı ve gece kulübü de arandı. Ayrıca evrakları eksik olan sürücülere toplam 4 bin 985 lira para cezası kesildi.

Ahmet Faruk Çabuk