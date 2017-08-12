Uyuşturucunun yok ettiği hayatlar

İstanbul’da lise üçüncü sınıfta uyuşturucu madde kullanmaya başlamasıyla hayatı değişen 22 yaşındaki S.Y. Kurtuluş Vakfı tarafından gerçekleştirilen Narconon Programıyla yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Oğlunun madde bağımlılığından kurtulması için destek olan 50 yaşındaki anne A.Y., S.Y.’nin okulunda başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Lise 3’üncü sınıfa kadar başarılı bir öğrenci olan oğlunun uyuşturucu kullanmaya başladığını kızı L.Y.'nin şüphesiyle öğrendiğini belirten anne A.Y. ilk duyduklarında inanmadıklarını söyledi.

Anne A.Y., "Lise üçüncü sınıfa gelene kadar sorunu yoktu. Üçüncü sınıfta sorunları başladı. Sınıfta kaldı tekrar yolladık yine kaldı. Agresif hareketleri, sinirli tavırları, okuldan şikayetler gelmeye başladı. Sonunda okumadı ve okuldan atıldı" dedi.

"Oğlumun uyuşturucu bağımlısı olduğunu kendimize konduramadık"

Oğlunun daha önce sigara kokusunu dahi sevmediğini dile getiren A.Y., "Değişim o kadar çok hızlı ilerledi ki oğlum sigara paketi taşımaya başladı. Biz bekledik. Oğlum askere gitti. 11 ayda askerliğini bitirdi. Askerden geldikten sonra işe girdi 5 ay sürdü. Oğlumun uyuşturucu bağımlısı olduğunu kendimize konduramadık. Alkol kullanıyor sanıyordum ama içime kurt düştü araştırmaya başladım. İnternetten yaptığım araştırmalarda hareketlerinin ve kokusunun eroin veya bonzai bağımlılığına işaret ediyordu" diye konuştu.

Anne A.Y., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a madde bağımlılığı ile savaş konusunda desteklerinden dolayı teşekkür etti.

L.Y.: "Evdekilerin bir kısmı ona, bir kısmı da bana inandı"

Abla L.Y. ise kardeşinin uyuşturucu kullandığını hiçbir zaman kabul etmediğini söyledi. L.Y., "Kardeşim bana onu aileme madde kullandığını söylediğim için tepkiliydi. Evden çıkmıyor, para istemiyordu. Bunları koz olarak kullanıyordu. Ağlıyor ablam bana iftira atıyor, ‘ben sizden para alıyor muyum, evden çıkıyor muyum’ diye üzerini kapatıyordu. Evdekilerin bir kısmı ona, bir kısmı da bana inandı. Bu olayın üzerinden 1 hafta geçmedi annem odasını topluyordu. Gece pusudaydım uyumuyordum devamlı takip ediyordum. Sesleri duyuyordum. Dolabı çekip geri yerine yerleştiriyordu. Anneme dolabın arkasını da temizleyelim dedim. Dolabı çektiğimiz zaman küçük bir kağıda sarılmış gri veya açık toprak renginde toz gibi bir şey bulduk. Yanında alüminyum folyo, bunların resmini çektik ve internetten baktık. Meğerse bunlar eroinmiş. Annem bir anda dondu kaldı" dedi.

Bir süre sonra Narconon Programı ile tanıştıklarını ifade eden abla L.Y., "Bir buçuk sene Narconon Türkiye Temsilcisi Dila Tezemir bana yol gösterdi. Kardeşim ilk olarak programa katılmak istemedi ama sonra ikna olarak programa dahil oldu. Program sonrasında kardeşimin yüzü gülmeye başladı" diye konuştu.