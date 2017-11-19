Uyuşturucuya dikkat çekmek için sokakta oynadılar

Düzce’de Paldır Küldür Amatör Tiyatro Topluluğu uyuşturucunun yaygınlaşmasına ve kullanım yaşının düşmesi üzerine farkındalık oluşturmak için sokak oyunu sergiledi. Tiyatro ekibi üyeleri yayaların en yoğun bulunduğu Spor Sokak’ta kalabalığın arasına karıştı. Ardından da oyunun başlamasıyla rol icabı uyuşturucu kullanmış genç grupları yolda karşılaştı. Önce sarmaş dolaş başlayan muhabbet uyuşturucunun etkisiyle kavgaya dönüştü. Sonunda ise gruptan bir kişi bıçaklanarak kanlar içinde yerde kaldı. Uyuşturucu kullanan ve bıçaklanarak ölen gencin annesi ise oğlunun başına gelerek yaktığı ağıtlar oyunu izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Oyunun sonunda açıklama yapan Paldır Küldür Tiyatro topluluğu oyuncularından Ece Kamile Taşlı, “Geçen yıl Türkiye’de 2 bin 147 genç kardeşimiz uyuşturucudan hayatını kaybetti. Anne ve babaların boynu bükük kalıyor. Devleti her yıl uyuşturucu ile mücadele için milyonlarca lira para harcıyor” dedi.

Tiyatro topluluğunun bir başka oyuncusu Ebru Derviş ise, “Uyuşturucu madde kullanımı maalesef ilkokul sıralarına kadar inmiş durumda. Gençlerimizin uyuşturucu nedeniyle hayatlarını karartmaması için Paldür Küldür tiyatro ailesi olarak bağımlılara ışık olması için sanata yönelmeleri için salonlarda, okullarda, sokaklarda sesimizi duyurmak için yola çıktık” dedi.

Tiyatro topluluğu oyuncusu ve oyunun fikir annesi Emine Gülçebi Zabunoğlu, “Tiyatroyu sahnelemeye karar verdiğimizde gerçek bir olay olsun istedik. Biz belki bugün burada bir oyun oynadık ama bu oyunun gerçeklerini her akşam haberlerde yaşıyoruz” dedi.

Oyunun yönetmeni Tolga Yeşildere ise, “Bizim oyuncu topluluğumuzdaki arkadaşlarımızla aynı yaş aralığındaki gençler maalesef uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybediyor. Bizlerde buna vurgu yapmak için sokakta oyun oynamak ve uyuşturucunun tehlikelerini göstermek istedik” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gören tiyatro gösterisi, alkışlarla sona erdi.

Ali Osman Çatana

