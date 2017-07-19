'Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşüne katılan aza, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Konya’da uyuşturucu satışıyla ön plana çıkan mahallelerden olan Doğanlar Mahallesi sakinleri, bir araya gelerek uyuşturucuya karşı mücadele etme kararı almıştı. Uyuşturucuya ‘hayır’ deyip mahalle arasında sloganlar atarak yürüyen mahalle sakinlerine mahalle muhtarlığında görevli birinci aza G.K. de yürüyerek destek vermişti. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yürüyüşü organize edenler arasında bulunan G.K.'nin evine uyuşturucu ile mücadele kapsamında baskın düzenledi.

Yapılan baskın sonrası evdeki aramada çoğu yakılmış halde olan 540 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi. Polisi karşısında görünce esrarları sobaya atarak yakmaya çalışan G.K., uyuşturucu ticari yapmaktan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen G.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Beşer