Diğer
Kategoriler

Uyuşturucuyla yakalanan 17 yaşındaki kadın ile kocası tutuklandı

Samsun'da çantasında uyuşturucu hap ele geçen kadın ile evlerinde bonzai ele geçen kocası tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan 17 yaşındaki kadın ile kocası tutuklandı

01 Nisan 2018 19:43

 Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda 17 yaşındaki S.K. adlı 1 çocuk annesi kadını takibe aldı ve çantasında yaptıkları aramada 21 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. ile kocası Hami K.(29) yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada 50 gram bonzai ele geçirildi. S.K. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şubesindeki sorgulanması tamamlanan Hami K. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan çift tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ile kocası Hami K., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.  

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç