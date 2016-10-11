Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de 14 gün önce meydana gelen olayda, 11 paket ‘fişek’ tabir edilen bonzai ile yakalanan ve savcı tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.O.D.(22), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. C.O.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat doğrultusunda yine takibe alındı. Dün akşam yine aynı mahallede polisi fark edince aracını bırakıp kaçmak isteyen C.O.D., kovalamaca sonucu yakalandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.O.D’nin üzerinde yaptıkları aramada bu kez 3 paket ‘fişek’ tabir edilen bonzai ele geçirdi. C.O.D., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcıya ifade veren C.O.D., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan C.O.D., Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.