Diğer
Kategoriler

Uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da 11 paket uyuşturucuyla yakalanıp 14 gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan genç, yine uyuşturucuyla yakalanınca bu kez tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı

11 Ekim 2016 17:46

Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de 14 gün önce meydana gelen olayda, 11 paket ‘fişek’ tabir edilen bonzai ile yakalanan ve savcı tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.O.D.(22), nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. C.O.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat doğrultusunda yine takibe alındı. Dün akşam yine aynı mahallede polisi fark edince aracını bırakıp kaçmak isteyen C.O.D., kovalamaca sonucu yakalandı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.O.D’nin üzerinde yaptıkları aramada bu kez 3 paket ‘fişek’ tabir edilen bonzai ele geçirdi. C.O.D., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcıya ifade veren C.O.D., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan C.O.D., Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Etiketler: Samsun, uyuşturucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!