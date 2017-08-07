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Uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

Yalova'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve Hint keneviri ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

07 Ağustos 2017 16:08

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, aldığı bir istihbaratı değerlendirerek, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. R.L (31) adlı bir İranlının yaşadığı evde yapılan aramada 47 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 108 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer bir operasyon ise Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleştirildi. Taşlimanı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yapılan aramada 22 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi Ö.Y. gözaltına alındı. 

Saim Çotuk

Etiketler: İranlı, uyuşturucu, Yalova


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