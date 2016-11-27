Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda 39 yaşındaki İ.O.'nun bir kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Uyuşturucu satın alan kişinin üzerinde yapılan aramada 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ve bir içimlik esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan İ.Ö.'nün üzerinde de 75 gram esrar ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay