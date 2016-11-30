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Uyuşturucuyu fakirlikten satıyormuş

Bursa’da narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 73 gram bonzai ele geçirildi. Daha önceden uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan 31 yaşındaki N.Ç, isimli kadın, üçüncü kez adliyeye sevk edilirken "Ne yaptıysam fakirlikten" dedi.


30 Kasım 2016 12:12

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde daha önceden teknik takip yapılarak uyuşturucu ticaretinin yapıldığı belirlenen eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 73 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Üzerinde 15 gram bonzai yakalanan 31 yaşındaki N.Ç. isimli kadın gözaltına alındı. N.Ç.'nin uyuşturucu satmak suçundan cezaevinde yatıp kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., gazetecilerin "Neden satıyorsunuz?" sorusuna, "Fakirlikten" diye cevap verdi.
 


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