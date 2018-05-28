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Uyuşturucuyu içmek için üretmiş

Ataşehir’de evinin içerisini ve çatı katını uyuşturucu üretim merkezi haline getiren bir uyuşturucu taciri, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Evde 18 kilogram esrar ve 68 kök hint keneviri ele geçirilirken zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, o kadar uyuşturucuyu içmek için ürettiğini söyledi.

Uyuşturucuyu içmek için üretmiş

28 Mayıs 2018 13:43

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, piyasaya sürülen uyuşturucunun izini sürerek, evinde uyuşturucu üreten B. E.’yi takibe aldı. Polis, bir süre devam eden takibin ardından B. E.’nin yaşadığı Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, B.E.’yi kıskıvrak yakalarken, evdeki manzara karşısında şaşkına döndü. Evde 18 kilogram, esrarın yanı sıra, esrar yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve 68 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evin teras ve çatı kısmına ekilen Hint kenevirleri polisler tarafından tek tek söküldü. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alınan B. E., bugün adliyeye sevk edildi. B.E., emniyetten çıkışta basın mensuplarının, ‘O kadar uyuşturucu maddeyi niçin bulunduruyorsunuz’ sorusuna “İçmek için” yanıtı verirken, pişman olduğunu söyledi. ‘O kadar Hint kenevirini içmek için mi ektiniz” şeklindeki bir başka soruya ise B.E., “O kadar çıkmıyor ki. Ufacık hepsi” dedi. 

B.E., emniyet otosuna bindirilerek adliyeye sevk edildi.  

Mustafa Esen

 

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