Uyuşturucuyu rögardan attı ama polisten kurtulamadı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan Narkotim ekipleri çarşı merkezinde daha önceden tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi. Müftü Mahallesi Demirciler Sokak’ta polis ekipleri A.M. (37) ve F.B.’ye(32) uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yaptı. Polisin elinden kaçmaya çalışan F.B., elindeki uyuşturucuyu da rögar kapağından aşağı atıp kurtulmak istedi. Takibi bırakmayan polis ekipleri hem kaçmaya çalışan F.B.’yi yakarlarken, rögar kapağından atılan uyuşturucu da ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzerlerinden arken suçüstü yaptı. Yapılan operasyon sırasında kaçmaya başlayan F.B., elindeki uyuşturucu paket, bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde çıkan A.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Vedat Kılıç