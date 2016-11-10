Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.30’da TEM otoyolunun Köroğlu Park mevkinde meydana geldi. Halil Dikdoğmuş yönetimindeki 34 HK 0210 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün uyuması sonucu önünde seyreden 34 JPH 50 TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin üst kısmı paramparça olurken, araçta sıkışan Satı Dikdoğmuş olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servisi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alınan Satı Dikdoğmuş’un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazada, sürücü Halil Dikdoğmuş da hafif şekilde yaralandı.

Otomobil sürücüsü Halil Dikdoğmuş, “Sabah 5’de yola çıktım. Bir yerde çay içmek için duracaktım. Uyudum önümüzdeki TIR'a çarptım” dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

BOLU