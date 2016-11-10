Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Uyuyan sürücü TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Uyuyan sürücü TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Bolu TEM otoyolunda bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


10 Kasım 2016 10:45

 Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.30’da TEM otoyolunun Köroğlu Park mevkinde meydana geldi. Halil Dikdoğmuş yönetimindeki 34 HK 0210 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün uyuması sonucu önünde seyreden 34 JPH 50 TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin üst kısmı paramparça olurken, araçta sıkışan Satı Dikdoğmuş olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kaza kırım ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil Servisi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alınan Satı Dikdoğmuş’un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazada, sürücü Halil Dikdoğmuş da hafif şekilde yaralandı.

Otomobil sürücüsü Halil Dikdoğmuş, “Sabah 5’de yola çıktım. Bir yerde çay içmek için duracaktım. Uyudum önümüzdeki TIR'a çarptım” dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem
BOLU

Etiketler: TIR, Uyuyan sürücü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!