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Uzakdoğulu turistler Kapadokya’dan balon turu yapmadan gitmiyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balon turlarına başta Çin olmak üzere Uzak Doğu'dan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor.

Uzakdoğulu turistler Kapadokyadan balon turu yapmadan gitmiyor

09 Ağustos 2017 09:53

Dünyanın en ilginç doğa oluşumları arasında yer alan peribacaları ve kayadan oyma dini mabetleri ile her yıl yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya'da, düzenlenen sıcak hava balon turlarına Uzakdoğulu turistler büyük ilgi gösteriyor.

Daha çok Malezya, Singapur, Endonezya, Kore ve Çin'den gelen turistler, sabahın erken saatlerinde başlayan uçuşlarda, tan vaktinin tüm güzelliğini ortaya çıkardığı Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Avanos ve Nevşehir'i havadan panoramik olarak görme şansını yakalıyor.

Royal Balon Genel Müdürü Mehmet Dinler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada son zamanlarda Uzakdoğulu turistlerin balon turlarına ilgisinin arttığını özellikle Çin’den gelen turistlerin sırf balona binmek için Kapadokya bölgesine geldiğini söyledi. Dinler, “Yaz mevsiminin en güzel günlerini yaşarken balon turlarındaki yoğunluğumuz aynı şekilde devam ediyor. Misafirlerimizin büyük çoğunluğunu başta Çin olmak üzere uzak doğudan gelen turistler oluşturuyor. Misafirlerimiz Kapadokya’ya sırf balon turlarına katılmak için geliyorlar. Bilindiği üzere Kapadokya sadece Türkiye’de değil dünyada da sıcak hava balonculuğunun başkentidir. 2017 yılında hedefimiz yaklaşık 300 bin yolcuya balon turu yaptırmak. Çin’in 2018 yılı için turizmde de Türkiye yılı ilan etmesinden sonra ise 2018 hedefimizi en az 400 bin yolcu olarak belirledik. Eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada eşi ve benzeri yok. Bunu balon turu ile tecrübe edip güneşin doğumunu yerden yaklaşık 500, 600 metre yükseklikten şahit olmak paha biçilemez bir tecrübe olduğu için Çin’den gelen misafirlerimiz balon turlarına büyük ilgi gösteriyor” dedi. 

Coşkun Sağlamdin


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