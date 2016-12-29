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'Uzaktan eğitimle formunuza kavuşun'

Antrenör Mehmet Ali Taştan, geliştirdiği metot sayesinde uzaktan eğitimle kilo aldırdığını, fazla kilolardan kurtardığını ve insanların formda kalmasını sağladığını söyledi.

Uzaktan eğitimle formunuza kavuşun

29 Aralık 2016 14:04

Birçok kulüpte antrenör olarak görev yapan Mehmet Ali Taştan, geliştirdiği metot sayesinde özellikle spor salonuna gidemeyen ya da elverişsiz koşullar sebebiyle kilo kaybı ya da fazlalığı yaşayanların birkaç hafta içinde formuna kavuşmasını sağladığını söyledi. Taştan yaptığı açıklamada, "Öncelikle form tutmak için başvuruda bulunan öğrencilerimi tanımak için küçük bir anket yapıyorum. Boy, kilo, yaş, sağlık problemleri, yaşam koşulları ve benzeri temel bilgiler ışığında kendisi için en uygun programı ve uygulayabileceği oranda diyet programını yapılandırıyoruz" dedi.

"Program sayesinde stres ve duruş bozuklukları son buluyor"
Yüzde yüz sonuç odaklı programla 2 ile 5 hafta aralığında gözle görülür bir ilerleme kaydettiğini belirten Taştan, "İlk programın oluşumu sonrasında sürekli bağlantıda kalarak kontrollü bir şekilde uygulama safhasına geçiyoruz. Yüzde yüz sonuç odaklı programla 2 ile 5 hafta aralığında gözle görülür bir ilerleme kaydediliyor. Kişiden kişiye değişebilmekle beraber 4 ile 12 hafta aralığında ise istenen formu yakalamak mümkün oluyor. Metot, basit egzersizler ve bilimsel alt yapı içerdiğinden herkes uygulayabilir ve kolaylıkla sonuç alabilir. Söz konusu eğitim sadece kilo alımı, kilo verimi ya da form tutmaktan ibaret de değil. Program sayesinde kişideki duruş bozuklukları ve stres gibi günümüzün vebası olan sorunlar da son buluyor. İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin yanı sıra sanatçıların, tanınan simaların ve toplumun her kesiminin olumlu sonuç alması ve uygulamaya karşı olan memnuniyetleri beni, yöntemi ulusal platformun dışına taşımaya doğru götürüyor. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonluğu, uluslararası personel trainer ve fitness eğitmenliği, the plates coach, mat ve mini ball, gymball theraband, studio group cyling eğitmenliği, uluslararası group functional eğitmenliği, uluslararası bosu pt eğitmenliği, uluslararası cardio eğitmenliği belgelerim var. Formda kalmak isteyen öğrencilerim sosyal medya üzerinden Mehmet.ali.taştan adıyla ulaşmaya başladılar" diye konuştu. 


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