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Üzerinde uyuşturucuyla yakalan şahıs tutuklandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üzerinde uyuşturucuyla yakalan şahıs tutuklandı

02 Ağustos 2017 22:44

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonları kapsamında, S.A. (36) isimli şahıs takibe alındı. Yalnızbağlar Mahallesi kapalı halk pazar alanı yakınlarında S.A.'yı durduran ekipler, üzerinde yaptıkları aramada 4 gram kubar esrar ve 2 adet hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Şebinkarahisar Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Etiketler: tutuklama, uyuşturucu


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