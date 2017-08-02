Üzerinde uyuşturucuyla yakalan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak satıcılarına yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonları kapsamında, S.A. (36) isimli şahıs takibe alındı. Yalnızbağlar Mahallesi kapalı halk pazar alanı yakınlarında S.A.'yı durduran ekipler, üzerinde yaptıkları aramada 4 gram kubar esrar ve 2 adet hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Şebinkarahisar Kapalı Cezaevine gönderildi.