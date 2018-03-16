Diğer
Kategoriler

Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kimliği belli oldu

Adana'da boş arsada ölü olarak bulunan ve üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin, 46 yaşındaki Ercan Abiç'e ait olduğu belirlendi.

Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kimliği belli oldu

16 Mart 2018 11:35

Edinilen bilgiye göre, dün Seyhan ilçesi, Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin balkonuna çıkan bir kişi boş arazide hareketsiz yatan bir şahsı görüp polise haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise şahsın öldüğünü belirlemişti. Polis bunun üzerine şahsın nasıl öldüğünü ve kimliğini belirlemek için araştırma başlattı. Yapılan araştırmada cebinden 4 bin lira para çıkan cesedin, 46 yaşındaki Ercan Abiç'e ait olduğu tespit edildi.

Cesette yapılan incelemede ise herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanması olmadığı, ölüm nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Cenaze, otopsi için adil tıp kurumuna kaldırıldı.  

Fatih Keçe

Etiketler: adana, ceset

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç