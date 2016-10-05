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Üzerinden ’bomba talimatnamesi’ çıktı

Adana’da, havalimanı, kaymakamlık ve polis merkezlerine saldırı hazırlığındayken polis tarafından 21 kilo TNT, 1 kilo C4 ve 2 el bombası ile birlikte yakalanan üniversite öğrencisinin üzerinden, ’bomba kullanma talimatnamesi’ ortaya çıktı.

Üzerinden bomba talimatnamesi çıktı

05 Ekim 2016 10:51

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda Kobani’den bombalı eylem yapmak üzere Adana’ya gelen üniversite öğrencisi İhsan O. ile ona yardım ettiği ileri sürülen 4 kişiyi yaklaşık 21 kilo TNT, yaklaşık 1 kilo C4, pirinç içerisine saklanmış 2 el bombası, makineli tabanca, 7 zaman ayarı, 7 kapsül ile yakalamış zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Ayrıca zanlıların bombaları 7 kamyonete yerleştirerek havalimanı, kaymakamlık binası ve polis merkezleri önünde patlatması hedefledikleri belirlenmişti.

Bugün ise bölücü terör örgütü PKK’nın bombacıyı dikkat çekmemesi için hiç sabıka kaydı olmayan bir üniversite öğrencisi arasından seçerek kripto bombacı yaptığı, aylarca Kobani’de bomba eğitimi verdiği, Adana’ya gelirken polisin yaptığı uygulamalarda da kimlik kontrolü sırasında sabıkası olmadığı için hiç dikkat çekmeden geldiği belirlendi. Ayrıca bombacının yapılan üst aramasında üzerinden 3 nüsha uzaktan kumandalı bombanın kullanma devresi adlı Türkçe ve Kürtçe yazılı ’bomba kullanma talimatnamesi’ ele geçirildiği ortaya çıktı.

Talimatnamede üst düzey bir bölücü terör örgütü PKK’yı yöneticinin uzaktan kumandalı bombanın nasıl kullanılacağını tek tek anlattığı, bombayı koyduktan sonra neler yapması gerektiği konusunda bilgi verdiği görüldü. Bombacının üzerinden çıkan belgenin en son kısmında ise not olarak "Eğer devre kısa süreli kullanılacaksa, kısa pil ya da kalem pil kullanılması, süre ise kullanılacak bataryanın kalitesini göre değişir" yazıldığı görüldü.

Fatih Keçe
 

 


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