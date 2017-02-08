Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Üzerine 19 hat bulunan polis: Bylock kullanmadım

Üzerine 19 hat bulunan polis: Bylock kullanmadım

Kocaeli'de yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanıp hakim karşısına çıkan ve üzerine kayıtlı 19 telefon hattı olduğu belirlenen polis Mucip Ş. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.


08 Şubat 2017 14:46

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada tutuklanıp meslekten ihraç edilen polis memuru Mucip Ş., hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan ve üzerine 19 telefon hattı kayıtlı olduğu belirlenen eski polis memuru, hakkındaki suçlamaları reddederek masum olduğunu beyan etti.

Mahkemede hakkındaki iddiaları reddeden eski polis Mucip Ş., "Kesinlikle Bylock kullanmadım. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Sanık Serkan E.’nin benim için söylediği 'Sabredin. Zengin olacaksınız. Birazcık sabır.' şeklinde cümleler kurduğum sözleri doğru değil. Bu sanık ile aynı koğuşta kalmadımki nasıl kendisine böyle bir şey diyeyim. Bunlar tamamen uydurmadır. Bütün mal varlığımıza el konulmuş. Ben nasıl insanlara zengin olacağız diyeyim. Bu akla mantığa sığmaz” dedi.
Ardından mahkeme heyeti sanığa üzerine açılmış olan 19 cep telefonu hattının akıbetini sordu. Sanık savunmasına devam ederek, "Bylock kullanmadım. Üzerime 19 tane hat var. Bunlar kamu tarifeleri kapsamında aldığım hatlar. Biri hariç hepsi yakınlarımda ve akrabalarımdadır. Yurt dışı görüşmeler yaptığım iddia ediliyor. Almanya’da bacanağım var. Aramışsam onu aramışımdır. Onun dışında diğer hatlardan birileri yurtdışını aramış olabilir. Bilmiyorum. Bank Asya hesabım ev aldığım dönemde kredi borcum için açılan hesap. Bu hesaba yaptığım ödemeler ortadadır” diye konuştu.

Savunmaların ardından GSM şirketlerine ve Bank Asya’ya yazı yazılıp bilgi istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Nisan tarihine erteledi.

Mehmet Oğuzhan Altun

 

Etiketler: FETÖ/PDY


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!