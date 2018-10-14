Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Yılmaz (40) ormanlık alanda gürgen ağacı keserken daha önce kardan dolayı kökünden devrilip kesilen ağaca dayanan ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen'in yolda hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Cemal Şen'in Canik Belediyesi Fen İşlerinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde inlemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay