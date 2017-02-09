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Üzerine bastığı beton blokları balyozla kırdı

Maltepe'de 3 katlı bir binanın yıkımında çalışan işçiler üzerine bastıkları beton blokları balyozlarla kırdı. Yıkılmak üzere olan binanın tepesinde iş güvenliğini hiçe sayarak çalışan işçilerin şaşkına çeviren o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üzerine bastığı beton blokları balyozla kırdı

09 Şubat 2017 11:49
Üzerine bastığı beton blokları balyozla kırdı - Tıkla İzle

Maltepe Altayçeşme Mahallesinde 3 katlı bir binanın yıkımında çalışan işçiler görenleri şaşkına çevirdi. Ellerinde balyozlarla 3 katlı binanın tepesine çıkan işçiler iş güvenliğini hiçe sayarak yıkılmak üzere olan binanın üzerinde dolaştı. Bu sırada binanın altında çalışan kepçe de yıkım çalışmasına devam etti. Bir taraftan kepçe binanın altında yıkım çalışması yaparken diğer taraftan işçiler binanın üzerinde balyozlarla yıkım çalışması yaptı. İşçiler üzerinde durdukları beton blokları balyozlarla kırdı. Görenlerin şaşkına döndüğü bu çalışma çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Canlarını hiçe sayarak çalışan işçiler kamerada

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 katlı bir binada yıkım çalışması yapıldığı görülüyor. Binanın tepesine çıkan 2 işçi hiç bir önlem almadan çalışıyor. Ellerinde balyoz olan işçiler üzerinde durdukları beton blokları kırıyor. Üzerine bastığı betonu kıran bir işçinin artık ilerleyecek bir yeri kalmadığı için binanın çatısının köşesinde tek bir beton üzerinde kaldığı fakat yinede bastığı betonu kırmaya devam ettiği görülüyor. Bu sırada binanın altında da bir kepçe yıkım çalışmasını sürdürüyor.
 

Etiketler: maltepe


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