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Üzerine baza düşen çocuk öldü

Adana’da yazlık kıyafetlerini çıkartmak isterken yatak ile baza arasına sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin hayatını kaybetti.

Üzerine baza düşen çocuk öldü

23 Mart 2018 00:31

Olay, Seyhan ilçesi Büyükyalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Caner Keskin, yazlık kıyafetini almak için annesinin yatak odasındaki bazanın kapağını kaldırdı. Bu esnada baza aniden kapanınca Caner Keskin yatakla sandık arasına sıkıştı. Annesi odasına girdiğinde çocuğun baygın halde yattığını görür görmez özel bir hastaneye götürdü. Hastanede doktorlar yaptığı kontrolde Caner Keskin’in boynunun kırılarak öldüğünü belirledi. Caner Keskin’in cenazesi otopsisinin ardından oturdukları mahallede bulunan mezarlığı defnedildi.  

Süleyman Cenk İdaye
 

 

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